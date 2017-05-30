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Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче банка "Российский капитал" АИЖК

Экономика и бизнес
30 мая, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Законопроект разработан в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний СУ-155 и направлен на развитие ипотечно-строительной модели на базе банка "Российский капитал"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может получить право передачи 100% привилегированных акций банка "Российский капитал" Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта опубликовано на сайте правительства.

"Законопроектом устанавливается право госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" по решению правительства России осуществить отчуждение 100% привилегированных акций АКБ "Российский капитал" с их последующей конвертацией в обыкновенные акции в целях передачи Агентством акций АКБ "Российский капитал" акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект разработан в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний СУ-155 и направлен на развитие ипотечно-строительной модели на базе банка "Российский капитал".

Передача "Российского капитала" АИЖК

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что АСВ, являющееся единственным акционером "Российского капитала", планирует передать банк другому инвестору - наиболее вероятным кандидатом называлось АИЖК. Предполагается, что АСВ выкупит проблемные активы банка на сумму около 50 млрд руб. При этом СУ-155 (его санирует "Российский капитал") в их число не войдет - этот актив будет передан АИЖК, но отдельно от банка. Все процедуры планируется завершить до конца первого полугодия 2017 г.

Проблемный СУ-155

Холдинг "СУ-155" в 2015 г. объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд руб. Иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк, компания несет обязательства перед 27 тыс. дольщиков.

В декабре 2015 г. правительство РФ приняло решение о санации проблемного холдинга. Основным санатором стал госбанк "Российский капитал".

В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно концепции по завершению строительства объектов застройщика, разработанной Минстроем РФ, проект рассчитан до конца 2018 г.

В конце марта 2017 г. глава Минстроя РФ Михаил Мень по итогам совещания, которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил, что проблема дольщиков, оставшихся без квартир из-за банкротства группы компаний СУ-155, будет полностью решена в течение 2017-2018 гг., и необходимые средства найдены.

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