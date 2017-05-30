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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-апреле выросла в 27 раз

Экономика и бизнес
30 мая, 10:33 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

При этом в апреле 2017 года чистая прибыль банка увеличилась в 11 раз - до 7,7 млрд руб.

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - апреле 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 27 раз, до 35,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, размещенном на Лондонской бирже.

В апреле текущего года чистая прибыль банка увеличилась в 11 раз и достигла 7,7 млрд руб.

Чистые процентные доходы составили 150,3 млрд руб. за четыре месяца 2017 года и 37,3 млрд руб. в апреле 2017 года, увеличившись на 13,4% и 9,1% соответственно. Чистые комиссионные доходы в январе - апреле выросли на 11% и достигли 26,3 млрд руб., совокупные расходы группы на создание резервов под обесценение активов увеличились на 6,8%, до 59,7 млрд руб.

По состоянию на 30 апреля 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12,5 трлн рублей, сократившись на 0,7% с начала 2017 года.

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