Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" в I квартале 2017 г. увеличилась в 1,8 раза

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Тинькофф банк" (TCS Group, в состав которой также входит "Тинькофф страхование") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. на 79% и составила 3,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По итогам 2016 г. чистый процентный доход организации составил 9,9 млрд руб. против 7,3 млрд руб. годом ранее.
Чистая процентная маржа в сравнении с аналогичными показателями 2016 г. составила 26,6%, совокупные активы выросли на 0,8%, достигнув 175,4 млрд руб.
Общий объем кредитного портфеля банка в январе - марте 2017 г. увеличился на 7% и составил 129,4 млрд руб., при этом доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 9,6%.
Эмиссия кредитных карт в первом квартале текущего года увеличилась по сравнению с показателями 2016 г. более чем в 1,5 раза и составила 450 тыс. единиц.