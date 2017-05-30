IT-компании Португалии и Татарстана планируют обмениваться технологиями

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство информатизации и связи республики Татарстан и руководство португальского научно-технологического парка "Тагуспарк" подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют развивать партнерство между стартапами и IT-компаниями Португалии и Татарстана, сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках заключенного документа предусмотрен ряд задач, среди которых развитие сотрудничества в сфере совместных разработок образовательных и акселерационных программ, развитие партнерства между стартапами и IT- компаниями обеих сторон, обмен информацией и сотрудничество через передачу технологий и инвестиции, а также взаимодействие в других областях", - говорится в сообщении.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится с рабочим визитом в Португалии.

"Тагуспарк" - один из крупнейших научно-технических комплексов Европы, расположен недалеко от Лиссабона и занимает площадь около 3,6 кв. км. В нем разместились крупнейшие компании, бизнес-инкубаторы, исследовательские лаборатории - всего 125 компаний, работающих в области биотехнологии, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, окружающей среды и других.