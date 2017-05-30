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ЕК не может предсказать сроки завершения расследования против "Газпрома"

Экономика и бизнес
30 мая, 14:04 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Представитель ЕК подчеркнул, что "дальнейшие контакты с "Газпромом" будут необходимы, чтобы установить результаты рыночного теста и обеспечить реализацию целей Еврокомиссии"

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) не может предсказать сроки завершения расследования против "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. Об этом журналистам сообщил представитель ЕК.

"Мы будем тщательно оценивать все комментарии (от стран - членов ЕС по ходу расследования), которые получаем. Но мы не можем предсказать результат этих оценок и следующие шаги", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершения расследования.

Очередной раунд консультаций ЕК и "Газпрома" прошел в понедельник в Брюсселе с участием замглавы российской компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер. "Как ранее говорила еврокомиссар Вестагер, наша цель в данном случае - обеспечить свободный поток газа по конкурентоспособным ценам в Центральную и Восточную Европу", - сказал корр. ТАСС представитель ЕК по итогам встречи. Еврокомиссия пригласила "все заинтересованные стороны представить свои мнения, что является важным шагом в процедуре", добавил собеседник агентства. "И в настоящее время (ЕК) тщательно оценивает все полученные материалы", - отметил он.

Представитель ЕК подчеркнул, что "дальнейшие контакты с "Газпромом" будут необходимы, чтобы установить результаты рыночного теста и обеспечить реализацию целей Еврокомиссии".

Как говорится в свою очередь в заявлении российского газового холдинга, "Газпром" надеется в ближайшем будущем продвинуться в переговорах с ЕК по антимонопольному расследованию и завершить процесс урегулирования. "Мы провели продуктивные переговоры с госпожой Вестагер и делегацией Европейской комиссии. Мы договорились в ближайшие недели продолжить переговоры на техническом уровне для оценки результатов проведения рыночного теста. Надеюсь, что это позволит продвинуться вперед в рамках процедуры и завершить процесс урегулирования в ближайшем будущем", - цитирует пресс-служба "Газпрома" Александра Медведева.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось продолжающееся антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе.

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