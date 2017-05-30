Кудрин и Титов 30 мая представят Путину проекты стратегии развития экономики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 30 мая представят президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по развитию экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Титов и Кудрин презентуют свои социально-экономического развития России", - сообщил он, говоря о предстоящем совещании у президента. По его словам, встреча пройдет "в закрытом режиме, дабы дать возможность предельно подробно обменяться мнениями". Однако по окончании совещания Кудрин и Титов расскажут журналистам об итогах обсуждения.

Согласно материалам пресс-службы Кремля к совещанию, в нем принимают участие глава правительства Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, глава МЭР Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, президент РСПП Александр Шохин, глава ТПП Сергей Катырин и друрие.

План кабмина и экспертные альтернативы

19 мая Медведев представил Путину проект комплексного плана действий правительства по развитию экономики и социальной сферы с 2017 по 2025 годы. По его словам, план предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровень и выше среднемировых. "Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи", - уточнил премьер-министр. По мнению Медведева, "такая цель достижима, особенно с учетом тех экономических тенденций, который сформировались в настоящий момент в нашей экономике".

Путин отметил, что Россия должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы вне зависимости от персоналий и политического графика. Он напомнил, что над соответствующим планом работают также и экспертные группы, предложил премьеру обсудить идеи правительства. Затем, по готовности разработок экспертов и будет принят окончательный вариант, добавил президент.

Помимо кабмина над программами развития страны на среднесрочную перспективу работают эксперты, в частности, "Столыпинский клуб", а также Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что подготовленный правительством проект плана должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан. Ключевым фактором для ускорения темпов роста должна стать тема увеличения производительности труда. Для разработки плана в Минэкономразвития было создано 10 рабочих групп по различным направлением, среди которых налоговая политика, поддержка экспорта и другие.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнял, что в план, в частности, вошла мера по снижению страховых взносов и увеличению НДС. "По налогам - есть (в плане). Минэкономразвития подготовило такой план, Дмитрий Анатольевич представил его президенту. То, что мы предлагали, то и обсуждалось. Окончательно еще правительство не утвердило 22/22, другие цифры это будут", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какие предложения Минфина вошли в план по росту российской экономики до 2025 года. Министр добавил, что сейчас еще дополнительно прорабатываются последствия такого решения, в том числе влияние на баланс ПФР.

Ранее Минфин РФ предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.