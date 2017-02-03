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Бизнес-омбудсмен Титов представит в Калининграде "Стратегию роста" экономики РФ

Экономика и бизнес
3 февраля, 0:17 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, февраля. /ТАСС
Титов также проведет отдельную встречу с предпринимателями региона, где будут рассмотрены проблемы малого и среднего бизнеса
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КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представит в Калининграде и обсудит с региональными властями и бизнесом программу экономического развития России до 2035 года "Стратегия роста", которая разрабатывается по поручению президента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

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"Программа "Стратегия роста" разрабатывается по поручению президента России, в 2017 году доработанная программа будет представлена Владимиру Путину. Калининград станет первой точкой регионального обсуждения стратегии, ожидается обсуждение документа во всех федеральных округах России", - уточнили в пресс-службе.

В ходе поездки в регион Титов проведет встречу с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Планируется обсуждение места и роли области в развитии экономики России. В здании областного правительства пройдет круглый стол, в ходе которого будут обсуждаться ключевые положения "Стратегия роста". В дискуссии примут участие представители экономического блока правительства, бизнеса региона, депутаты, ученые и представители общественности.

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Титов также проведет отдельную встречу с предпринимателями региона, где будут рассмотрены проблемы малого и среднего бизнеса, взаимодействия с госорганами и защиты прав предпринимателей. Кроме того, запланировано подписание соглашения о взаимодействии между областным правительством и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина, возглавляемого Титовым, которое предполагает совместное внедрение в регионе наиболее важных положений "Стратегии роста".

В межведомственную группу по разработке стратегии, которая будет представлена в Калининграде, входят члены Столыпинского клуба, эксперты, предприниматели и представители органов власти. Она охватывает период с 2017 по 2035 год и предполагает меры для поэтапного восстановления экономического роста, его ускорения в 2020-2025 гг. с выходом на устойчивое развитие экономики в 2026-2035 гг.

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