Чувашия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с тремя регионами страны на ПМЭФ

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) подписать соглашения о сотрудничестве с тремя регионами России. Об этом после презентации инвестиционного потенциала республики на площадке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказал журналистам глава региона Михаил Игнатьев.
"Мы едем (на ПМЭФ-2017 - прим. ТАСС) для того, чтобы познакомиться с новыми партнерами. Соглашения у нас предусмотрены по подписанию с отдельными регионами РФ. Могу назвать Тюменскую область в данном случае, и если на самом деле подтверждение будет, то еще с двумя регионами подпишем", - заявил он, отметив, что соглашение предусматривает сотрудничество в научно-технической, торговой и научно-образовательной сферах.
"Потому что нам нужно лучшие практики использовать, не делать какие-то секреты, мы потому что в РФ живем, в едином пространстве, мы должны конкурировать с мировыми компаниями, продавать им услуги, товары и изделия на экспорт", - отметил глава региона.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.