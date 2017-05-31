Новосибирская область получит федеральный грант в 26 млрд руб. на четвертый мост через Обь

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирская область получит капитальный грант из федерального бюджета в размере 26,3 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе четвертого моста через реку Обь в г. Новосибирске. Такое решение было принято на прошедшем накануне в Москве заседании Правительственной комиссии по транспорту под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"По итогам заседания проект четвертого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26, 273 млрд рублей (не менее 75% от общей стоимости проекта)", - говорится в сообщении.

Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта также начнется уже в 2017 году.

Четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь". Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на третий квартал 2015 года оценивалась в 35 млрд рублей.

В сентябре 2016 года проекту четвертого моста был присвоен рейтинг №1 среди проектов на получение капитального гранта из федерального бюджета по итогам рассмотрения ГЧП-проектов в Федеральном дорожном агентстве. Проект также рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии, включающей в себя представителей Минэкономразвития, Минфина и Минтранса России, где получал высокую оценку экспертов.