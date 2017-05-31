Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская область получит федеральный грант в 26 млрд руб. на четвертый мост через Обь

Экономика и бизнес
31 мая, 7:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, мая. /ТАСС

Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирская область получит капитальный грант из федерального бюджета в размере 26,3 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе четвертого моста через реку Обь в г. Новосибирске. Такое решение было принято на прошедшем накануне в Москве заседании Правительственной комиссии по транспорту под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"По итогам заседания проект четвертого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26, 273 млрд рублей (не менее 75% от общей стоимости проекта)", - говорится в сообщении.

Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта также начнется уже в 2017 году.

Четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь". Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на третий квартал 2015 года оценивалась в 35 млрд рублей.

В сентябре 2016 года проекту четвертого моста был присвоен рейтинг №1 среди проектов на получение капитального гранта из федерального бюджета по итогам рассмотрения ГЧП-проектов в Федеральном дорожном агентстве. Проект также рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии, включающей в себя представителей Минэкономразвития, Минфина и Минтранса России, где получал высокую оценку экспертов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
3
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано
4
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
5
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с Россией
6
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама