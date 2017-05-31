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Компания из Адыгеи импортировала из Сирии в РФ первую партию томатов

Экономика и бизнес
31 мая, 14:03 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

По словам гендиректора "Адыг-Юрак", компания будет импортировать овощи и фрукты, которые будут реализованы через торговую сеть "Магнит"

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МАЙКОП, 31 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Компания "Адыг-Юрак" из Адыгеи импортировала в порт Новороссийска из Сирии первую партию томатов и до конца лета планирует поставить в РФ около 6 тыс. тонн овощей и фруктов. Продукция будет поставляться ритейлеру "Магнит", сообщил ТАСС гендиректор компании "Адыг-Юрак" Аслан Панеш.

"Планы по поставке продукции из Сирии, которые мы пытались реализовать последние два года, наконец воплощены. Первая партия томатов весом в 50 тонн доставлена водным транспортом в Новороссийск и уже появилась на полках магазинов сети "Магнит". До конца лета импорт в Россию овощей и фруктов из Латакии и Тартуса по договоренности с предпринимателями составит до 6 тыс. тонн", - сказал он.

По его словам, компания будет импортировать картофель, лук, помидоры, черешню, цветную капусту, баклажаны, сливы и персики, выращенные в двух не затронутых войной провинциях Сирии - Тартус и Латакия. Договоры на поставки заключены с сирийскими предпринимателями, работающими под торговыми марками "Мохамад Изз Аль Риджаль" и "Башар Камлех". Овощи и фрукты будут реализовывать пока только через российскую торговую сеть "Магнит", с которой заключен годовой контракт, уточнил Панеш.

"Весной 2018 года планируется выйти на импорт 80-90 тыс. тонн овощей и фруктов из Сирии в год. Для этого мы инвестируем в организацию поставок $5-10 млн. Обсуждаются сейчас и аспекты с упаковкой овощей и фруктов, компания намерена создать собственные упаковочные цеха для каждого вида продукции", - добавил гендиректор.

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