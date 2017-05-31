Страховщики потеряли на ОСАГО в I квартале 4,2 млрд руб.

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Елена Петешова/. Страховщики РФ в I квартале 2017 года потеряли на ОСАГО 4,2 млрд руб., следует из статистики Банка России: сборы составили 48,2 млрд руб., выплаты - 52,4 млрд руб. Выплаты выросли на 46,4%, несмотря на то, что успехи в судах юридических посредников, которые провоцируют убытки ОСАГО, пошли на убыль. Судебные выплаты сократились в 3,5 раза, до 2,5 млрд руб. (против 8,8 млрд руб. годом ранее).

Причина в том, что компании стали эффективнее судиться с недобросовестными автоюристами, а также больше платить клиентам добровольно, не доводя до суда, говорят участники рынка. По данным ЦБ, доля выплат по суду в ОСАГО снизилась до 4,7% против 24,6% годом ранее.

Судиться стали меньше

Активность "серых" юристов не убавилась, уверяет директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев: компания получила вдвое больше исков, чем годом ранее. Страховщики просто научились эффективнее противостоять им в судах, на это было потрачено 3 года, говорит гендиректор СК "МАКС" Надежда Мартьянова. Ее компания обжалует 100% судебных решений по ОСАГО.

"Судебные процессы - это несправедливость по отношению к страховщикам, потому что все выплаты производятся по единой методике", - считает она. Судятся за выплаты в основном посредники, которые получили права требования от пострадавшего в ДТП по договору цессии (переуступки), говорит Мартьянова. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов называл одной из главных сложностей рынка ОСАГО недобросовестных посредников, которые "раздевают" страховые компании в судах.

"Сейчас пошли иски по (договорам) 2014-2015 г. Возмещения не требуют - требуют 5 копеек недоплаты по УТС (утрата товарной стоимости), и на это накручивается - неустойка, пени, штрафы, и цифра получается порядка 40 тыс. руб. Мы это все апеллируем", - рассказывает глава СК "МАКС".

Кроме того, страховщики стали больше платить клиентам по досудебным претензиям, чтобы избежать штрафов, добавляет Виталий Княгиничев. По закону о защите прав потребителей, если выплату клиенту присуждает суд, то помимо самого возмещения страховщик платит штраф в размере 50% от суммы выплаты, а также пени, неустойки и судебные расходы.

"Автоюристы научили страховые компании платить своим клиентам больше и лучше, и это приносит свои результаты", - уверен президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Средняя выплата по ОСАГО растет, а значит, размер недоплаты, за которую со страховщиком можно судиться, уменьшается, пояснил он.

Судебные издержки снизились и благодаря совещаниям в регионах, которые проводили руководители ЦБ и Российского союза автостраховщиков, считает Надежда Мартьянова. "На это (проблему криминальных автоюристов - прим. ТАСС) стали обращать внимание прокурорские работники, ФСБ, Верховный суд", - перечисляет она.

Сравнивать данные по судебным выплатам лучше по итогам полугодия, считают в РСА. Статистику по судам страховщики впервые сдали в ЦБ в I квартале 2016 года, и могли давать разную информацию из-за несогласованной методологии, отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Средний чек по ОСАГО вырос

Рост выплат по ОСАГО уже связан не судебными расходами, а с увеличением "среднего чека", утверждает Надежда Мартьянова: "Участились случаи очень дорогих выплат - (до) 400 тыс. руб". При этом, по ее словам, многие из крупных выплат - мошеннические.

По данным РСА, в январе - апреле 2017 г. средняя выплата по ОСАГО выросла на 22%, до 74557 руб. Этот рост в союзе связывают с увеличением лимита по страховке в октябре 2014 и апреле 2015 года, которые максимально проявились в прошлом году. Лимит выплат за повреждения автомобилю увеличился со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб., за вред жизни и здоровью - со 160 тыс. до 500 тыс. руб., тогда же были повышены тарифы ОСАГО. В ряде "токсичных" регионов тарифа все равно не хватает, добавляет Виталий Княгиничев.

Люди также стали активнее обращаться за выплатами по жизни и здоровью, считает Мартьянова. По ее данным, доля выплат в ОСАГО "по жизни" выросла с 0,2% до 5%.

ТАСС ожидает комментариев Банка России.