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Индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть

Экономика и бизнес
31 мая, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже снизился на 1,68% - до 1900,38 пункта, РТС - на 2%, до 1053,3 пункта

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 1,68% - до 1900,38 пункта, РТС - на 2%, до 1053,3 пункта.

"Ключевая задача индекса ММВБ на ближайшие два месяца - это удержаться от снижения под зону 1850-1900 по мере постепенного выхода дивидендов. Около этих уровней проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала. Дивидендный фактор в текущей ситуации играет важную роль. До конца июля пройдут отсечки в большинстве бумаг, которые входят в индекс ММВБ", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Он также добавил, что очищение от дивидендов приведет к снижению рынка примерно на 3,5%, или 65-70 пунктов. "Это как раз может сочетаться со сценарием тестирования нижней границы долгосрочного восходящего тренда по ММВБ", - добавил эксперт.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов в среду на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года снизилась на 3,1%, до $50,3 за баррель.

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