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Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет

Экономика и бизнес
1 июня, 9:41 дата обновления: 1 июня, 9:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Глава Центра стратегических разработок заявил, что "государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Нефтяной сектор РФ должен быть полностью приватизирован в ближайшие 7-8 лет, он и способен справляться с проблемами в отрасли без участия государства. Такое мнение высказал на панельной дискуссии в ходе Петербургского экономического форума бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект", - считает он.

По мнению Кудрина, энергетический сектор российской экономики способен и должен самостоятельно, без участия государства, решать свои проблемы.

Ключевая ставка

По его словам, ключевая ставка ЦБ может снижаться на 0,5% раз в полгода при стабильном уровне инфляции в 4%. "Снижение инфляции в долгосрочной перспективе создает фундаментально новый фактор. Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку в ближайшие несколько лет. Каждые полгода мы будем видеть сокращение на полпроцента или на проценты, если мы будем добиваться вот этих показателей инфляции (целевые показатели в 4% - прим. ред.)", - сказал Кудрин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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