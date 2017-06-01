Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк с 1 июня снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Снижение составит 0,20-0,75 п.п. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п.п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 п.п.", - отмечается в сообщении.
По остальным базовым жилищным кредитам с 5 июня максимальная ставка составит 12,5%, а минимальная - 9,5%. "Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года. С учетом востребованности новых электронных сервисов, мы предлагаем еще более выгодные процентные ставки на кредиты с их использованием", - отметил старший управляющий директор - директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.
Как уточнили в пресс-службе банка, ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.