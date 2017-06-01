Украина допускает снижение транзита газа из РФ до 15 млрд кубометров в год

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Существует большая вероятность, что транзит российского газа через Украину может снизиться до 15-40 млрд куб. м в год, однако украинская сторона надеется, что в период действия контракта на транзит между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" (до 2019 года) поставки сохранятся на уровне 50-80 млрд куб. м.

Об этом сказано в обновленном проекте Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, опубликованном с учетом внесенных правок на сайте министерства энергетики и угольной промышленности страны.

"Вероятно, что только благодаря действию режима санкций и ограничений в отношении РФ и "Газпрома" и усилиям Еврокомиссии возможно сохранение украинского маршрута для поставок российского газа в объеме 15-40 млрд куб. м в год", - сказано в проекте документа. В первую очередь отмечается в нем, транзит может сохраниться в южном направлении (на Балканы), до ввода в эксплуатацию "Турецкого потока".

В минэнергоугля отмечают, что их прогнозы также основываются на том, что российская сторона успешно продвигает инициативы по строительству газопроводов в обход Украины, подписаны соответствующие контракты с субподрядчиками. Кроме того, расчеты базируются на "обнародованных планах частичного демонтажа ГТС РФ на входе на Украину", доступе РФ к мощностям газопровода OPAL.

В проекте энергостратегии также указано, что ожидаемый объем поставок газа для потребителей Украины составит 26-30 млрд куб. м ежегодно, а "доля энергетических компаний Европы в транзите газа через Украину составит более 50%, доля иностранных компаний, которые будут хранить газ в ПХГ Украины - не менее 20%".

Министерство намерено передать проект энергостратегии на рассмотрение правительства Украины для последующего утверждения, заявили в пресс-службе ведомства.

Транзит газа через Украину

Пропускная способность украинской ГТС составляет 110 млрд куб. м в год. По данным экспертов, минимально необходимые объемы транзита для неубыточности системы должны составлять около 60 млрд куб. м. В компании "Укртрансгаз" сообщали, что наименьший годовой объем транзита был зафиксирован в 2014 году - 64 млрд куб. м, в 2015 увеличился до 67,5 млрд куб. м, а в 2016 году составил 82,2 млрд куб. м.

В среднем ГТС приносит украинской экономике ежегодно порядка $2 млрд. С введением газопровода "Северный поток - 2" и завершением в 2019 году действия контракта об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины (2009-2019 гг.) транзит российского газа может существенно сократиться. В компании "Нафтогаз Украины" ранее не исключали, что транзит газа из РФ может вовсе прекратиться.

Между тем председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что компания планирует сохранить транзит газа через Украину в Европу в объеме около 15 млрд куб. м в год даже после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

С 2014 года Украина и РФ ведут судебные разбирательства в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку природного газа на Украину, а также по транзитному контракту. Вынесение окончательных решений по ним ожидается в ближайшие месяцы.