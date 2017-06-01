Орешкин: российская экономика готова жить при цене на нефть $40 за баррель и ниже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российская экономика готова жить при цене на нефть $40 за баррель и ниже, заявил в эфире телеканала Bloomberg министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Перспективы российской экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет $40 за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой $40 за баррель и ниже, это не проблема для нас", - сказал Орешкин.

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций, министр отметил, что влияние таких ограничительных мер уже не так важно для экономики РФ.

"Мы сконцентрированы на развитии нашей экономики. То, что происходит внутри страны, гораздо важнее для нас, чем то, что происходит за ее пределами", - подчеркнул Орешкин. "Санкции, возможно, сейчас важны для США, но не для России".

По словам Орешкина, Минэкономразвития планирует в июне пересмотреть макропрогноз, где повысит стоимость нефти на 2017 год и пересмотрит курс рубля в сторону укрепления.

"Будем уточнять прогноз. Нефть будет выше, чем сейчас в прогнозе $45,6 за баррель. Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе (сейчас 68 рублей за один доллар на конец года - прим. ред.)", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, как договоренности стран ОПЕК и вне ОПЕК повлияют на показатели макропрогноза.

Он добавил, что относительно курса можно ориентироваться на 62-62 рубля за доллар к концу года.

О форуме

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума. Петербургский международный экономический форум – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России и мире. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсуждают проблемы и вызовы мировой экономики. В этом году форум пройдет с 1 по 3 июня.