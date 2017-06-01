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Почти 6,6 тыс. НКО подали в ходе конкурса заявки на президентские гранты

Экономика и бизнес
1 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Заявки поступили от НКО из всех субъектов, кроме Магаданской области

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов в ходе первого в этому году конкурса получил около 6,6 тыс. заявок от некоммерческих организаций (НКО) на предоставление государственной поддержки, это примерно в два раза больше, чем ранее получали все грантооператоры. Об этом сообщил корр. ТАСС генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Прием заявок на первый в этом году конкурс президентских грантов завершился 31 мая. Второй конкурс, как сообщалось ранее, начнется 16 августа. "Всего на конкурс представлен 6 тыс. 581 проект - на 40% больше, чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы, и почти в два раза больше среднего числа заявок на один конкурс", - сказал Чукалин.

По его словам, значительно выросла доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. Заявки поступили от НКО из всех субъектов, кроме Магаданской области. За пределами столицы больше всего заявок поступило из Санкт-Петербурга (338), Свердловской области (207), Татарстана (193), Московской области (176), ХМАО (165), Башкирии (163), Самарской области (137), Красноярского края (135), Пермского края (127).

Чукалин отметил, что наиболее востребованными темами проектов стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).

Более половины участников конкурса (53,6%) претендуют на гранты от 500 тысяч до 3 млн рублей, 15,2% участников - на поддержку в размере менее 500 тысяч рублей, 31,2% НКО хотят получить более 3 млн рублей.

По информации Чукалина, в ближайшее время состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о допуске заявок до независимой экспертизы, определены ее порядок и состав экспертов конкурса. Каждую заявку будут рассматривать не менее двух экспертов, находящихся в разных городах.

О президентских грантах

3 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил новую систему выделения грантов. Ключевым изменением стало назначение единственного грантооператора вместо девяти, существовавших ранее. Им стал специально учрежденный Фонд президентских грантов, генеральным директором которого был назначен Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов грантов - первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.

В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, выделено 4,32 млрд рублей. Как ранее сообщил Чукалин, координационный комитет намерен обратиться с просьбой об увеличении финансирования в этом году до 7 млрд рублей.

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