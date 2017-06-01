ФАС разрабатывает закон для избежания нарушений при формировании тарифов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает закон, который позволит избежать нарушений при формировании тарифов естественными монополиями. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, выступая на сессии "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиций" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас нами разрабатывается закон, который введет единые правила тарифного регулирования. В настоящее время тарифы различаются до десятков раз: в них входит все, что угодно. Например, когда мы считали себестоимость одного из тарифов, мы обнаружили закупку элитного вина. Но почему мы должны платить за то, что сотрудники этой монополии пили вино?" - сказал Цариковский.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов также выразил обеспокоенность тарифами естественных монополий, "которые часто формируются с большими нарушениями".

"Я бы просил президента (президента России - прим. ТАСС) дать согласие на проведение широкой работы по этому поводу. Мы находим очень много нарушений в этой области", - сказал Титов.

По его словам, чтобы предприниматели не несли нагрузку избыточных тарифов, такая работа "должна проводиться порегионально".