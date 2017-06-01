"Алроса" и Совет по экспорту драгкамней Индии подписали документ о сотрудничестве

Французское следствие не нашло признаков связи хакеров из РФ с кибератакой на штаб МакронаМеждународная панорама 1 июня, 18:59
РФ предоставит Индии кредит на $4,2 млрд на строительство энергоблоков АЭС "Куданкулам"Экономика и бизнес 1 июня, 18:57
Более 850 московских детей-льготников отправились 1 июня на отдых в лагеряОбщество 1 июня, 18:38
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФМеждународная панорама 1 июня, 18:26
Диссовет Белгородского госуниверситета в начале июля рассмотрит диссертацию МединскогоНаука 1 июня, 18:22
Темури Кецбая стал новым главным тренером ФК "Оренбург"Спорт 1 июня, 18:21
Минтруд предлагает ввести страховку на уход в пожилом возрастеОбщество 1 июня, 18:20
Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате РоссииСпорт 1 июня, 18:20
Ученые в третий раз "поймали" гравитационные волныНаука 1 июня, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Алроса" подписала меморандум о сотрудничестве с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Документ подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Кроме того, Министерство культуры РФ и Министерство культуры Индии подписали программу культурных обменов на 2017-2019 годы, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписала соглашение с Советом Индии по научным и промышленным исследованиям о предоставлении доступа к Цифровой библиотеке традиционных знаний.