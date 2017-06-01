"Алроса" и Совет по экспорту драгкамней Индии подписали документ о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Алроса" подписала меморандум о сотрудничестве с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Документ подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Кроме того, Министерство культуры РФ и Министерство культуры Индии подписали программу культурных обменов на 2017-2019 годы, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписала соглашение с Советом Индии по научным и промышленным исследованиям о предоставлении доступа к Цифровой библиотеке традиционных знаний.