Суд принял иск "Аэрофлота" к производителю самолетов Sukhoi SuperJet на 2,1 млрд руб.

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск "Аэрофлота" с требованием взыскать почти 2,1 млрд руб. с "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), производителя самолетов Sukhoi SuperJet. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Предварительное заседание по делу назначено на 28 июня.
Кроме того, суд постановил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц "ВЭБ-Лизинг" и "Сбербанк-Лизинг".
"Аэрофлот" подал исковое заявление против ГСС 29 мая. Суть иска пока не раскрывается.
Ранее газета "Ведомости" писала, что "Аэрофлот" подал в арбитраж Москвы иск к ГСС на 576 млн руб. По информации издания, этот иск был связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". Заседание по нему намечено на 6 июня.