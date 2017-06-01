Суд принял иск "Аэрофлота" к производителю самолетов Sukhoi SuperJet на 2,1 млрд руб.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск "Аэрофлота" с требованием взыскать почти 2,1 млрд руб. с "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), производителя самолетов Sukhoi SuperJet. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Предварительное заседание по делу назначено на 28 июня.

Кроме того, суд постановил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц "ВЭБ-Лизинг" и "Сбербанк-Лизинг".

"Аэрофлот" подал исковое заявление против ГСС 29 мая. Суть иска пока не раскрывается.

Ранее газета "Ведомости" писала, что "Аэрофлот" подал в арбитраж Москвы иск к ГСС на 576 млн руб. По информации издания, этот иск был связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". Заседание по нему намечено на 6 июня.