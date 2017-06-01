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"Русгидро" просит Минэнерго перенести сроки ввода энергообъектов на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
1 июня, 19:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Отклонения от графика составит до года по разным объектам

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. "Русгидро" направила в Минэнерго заявку на перенос сроков ввода тепловых станций, которые компания строит на 50 млрд руб. бюджетных инвестиций на Дальнем Востоке, на срок до года. Об сообщил журналистам первый заместитель главы "Русгидро" Джордж Рижинашвили.

"Отклонения незначительное. До года по разным объектам", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой срок компания просит перенести сроки ввода трех энергообъектов.

В пресс-службе уточнили, что "Русгидро" просит перенести сроки ввода Якутской ГРЭС-2 на третий квартал 2017 года, Сахалинской ГРЭС-2 - на 2018 год, ТЭЦ в городе Советская Гавань в Хабаровском крае - на 2019 год.

Как сообщалось, в 2012 году "Русгидро" получило из бюджета деньги в виде дивидендов "Роснефтегаза" для строительства четырех ТЭС на Дальнем Востоке: Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ и ТЭЦ в Хабаровском крае. Счетная палата отмечает, что, несмотря на корректировку первоначальных сроков ввода энергообъектов, энергетики все равно не выполняют их.

Так, например, срок ввода Якутской ГРЭС-2 был перенесен с 2015 года на 2016 год, но ввод станции в прошлом году так и не состоялся. Также на момент проведения проверки (22 февраля 2017 года) не был подписан акт фактического завершения строительства Благовещенской ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году.

Ранее первый заместитель генерального директора "Русгидро" Владимир Маркин сообщал ТАСС, что причиной переноса сроков ввода Якутской ГРЭС-2 стала необходимость корректировки проекта - в него были внесены два дополнительных ресивера топливного газа. Компания сообщала, что ввод станции ожидается в сентябре этого года.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщал, что "Русгидро" заплатит 500 тыс. руб. штрафа за каждые сутки задержки ввода энергообъектов. С учетом этих данных перенос сроков одного объекта на три месяца обойдется "Русгидро" в 45-46 млн руб. Тогда же он сообщил, что "Русгидро" выступает с инициативой изменить сроки ввода энергообъектов на Дальнем Востоке, но решения по этому вопросу пока нет.

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Маркин, Владимир Иванович
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