Кадыров: чеченские военные багги "Чаборз" М-3 закупят для Росгвардии

ГРОЗНЫЙ, 2 июня. /ТАСС/. Чеченские трехместные армейские вездеходы "Чаборз" М-3 закупят для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом на своей странице в instagram сообщил Рамзан Кадыров.

"Очень хорошие впечатления оставили трехместные военные багги "Чаборз" М-3. Принято решение о том, что эти военные автомобили будут закупать для Росгвардии", - сообщил глава Чечни по итогам встречи с первым заместителем директора Росгвардии Сергеем Меликовым.

Руководитель Чеченской Республики также сообщил, что в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017" будет представлена шестиместная машина М-6 с гибридным двигателем чеченского производства, которая на данный момент находится в разработке.

Дорогие друзья! Сегодня у меня состоялась встреча с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ @rosgvard_official Сергеем Меликовым и Командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ Евгением Зубаревым. В ходе беседы Сергей Алимович высоко оценил участие инструкторской группы Чеченского Международного Учебного Центра Сил специального назначения в Научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов", прошедшем в подмосковном Красноармейске. Он отметил, что наши инструктора на форуме проявили себя с самой лучшей стороны. Под руководством помощника Главы ЧР, Первого заместителя начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова они продемонстрировали десантирование с большой высоты, перемещение на крыле, а также показали тактические действия. Очень хорошие впечатления оставили трехместные военные багги "Чаборз" М-3. Принято решение о том, что эти военные автомобили будут закупать для Росгвардии. Кроме того, особый интерес на форуме вызвала перспективная шестиместная машина М-6 с гибридным двигателем, находящаяся в разработке в Чечне. В августе этого года она будет представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия -2017" в Московской области. После беседы мы наблюдали за демонстрацией нового винтокрылого летательного аппарата автожир, а также параплана. Мы приняли решение закупить их для авиационной школы, которая будет функционировать при @itcsf_russia Международном Учебном Центре Сил специального назначения в Гудермесе. #Кадыров #Россия #Меликов #Росгвардия Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июн 1 2017 в 12:03 PDT

Разработчиками багги "Чабор" М-3 являются Международный учебный центр сил специального назначения и инжиниринговая компания "Ф-МоторСпорт". Машина собирается на заводе "Чеченавто" и на 95% состоит из российских комплектующих. Трехместный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и на бездорожье.

Объем серийного производства составляет 30 машин в месяц.