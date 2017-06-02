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Fox: министр финансов США уверен, что Конгресс вскоре повысит лимит госдолга

Экономика и бизнес
2 июня, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По словам Стивена Мнучина, этот шаг необходим, чтобы не подрывать кредитоспособность страны

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© EPA/TASOS KATOPODIS

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Министр финансов США Стивен Мнучин уверен, что Конгресс повысит в ближайшее время лимит государственного долга, чтобы не подрывать кредитоспособность страны. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

"Мы собираемся добиться его повышения", - отметил Мнучин, имея в виду лимит госдолга США, который в данный момент установлен на отметке около $20 трлн.

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"Я сказал Конгрессу, что они должны сделать это как можно скорее", - подчеркнул Мнучин, добавив, что администрация США продолжает работать с законодателями по этому вопросу. "Я уверен, что нам это удастся, прежде чем возникнут проблемы", - сказал министр.

До этого Мнучин на слушаниях в одном из профильных комитетов Палаты представителей Конгресса признал, что законодателям придется поднять потолок госдолга раньше, чем планировалось. В связи с этим он призвал их сделать это до того, как Конгресс уйдет на летние каникулы в начале августа.

При этом еще в конце апреля глава финансового ведомства США заявлял, что федеральное правительство сможет работать без повышения лимита госдолга до осени. В Белом доме планировали увеличение данного показателя в октябре или ноябре. На данный момент государственный долг США приближается к отметке в $20 трлн, что превышает 100% ВВП страны.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу в Конгрессе разгорались жаркие политические баталии. В некоторых случаях страна буквально балансировала на грани технического дефолта, чреватого непредсказуемыми последствиями для американской, а следовательно, и всей мировой экономики. За восемь лет правления президента-демократа Барака Обамы госдолг США вырос примерно на $9 трлн; американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может превысить $30 трлн.

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