Бывший генподрядчик строительства Восточного выплатил 400 млн рублей долга по зарплате

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июня. /ТАСС/. Бывшее ФГУП "Дальспецстрой" (ныне ГВСУ №6) выплатило около 400 млн рублей долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"По состоянию на 2 июня на зарплатные карты работников поступило около 400 млн рублей. Денежные средства на банковские карты получили более 5,8 тыс. работников ФГУП "ГВСУ №6". Ситуация по выплатам находится на жестком контроле руководства. Оставшаяся задолженность будет погашена до конца июня", - сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что выплата зарплат - это первый этап финоздоровления предприятия, а все обязательства ГВСУ №6 будут выполняться в установленном порядке. Всем работникам, перед которыми была задолженность, начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату зарплаты.
В конце мая стало известно, что руководству компании удалось найти средства на погашение 80% от общей задолженности по зарплате.
Дальспецстрой до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.
Для стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления, ведется работа по возмещению дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль.