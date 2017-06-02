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Кабмин увеличил сроки эксплуатации дорог федерального значения

Экономика и бизнес
2 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Изменение нормативов обусловлено тем, что при капитальном ремонте производится усиление существующих конструкций "дорожных одежд", замена их на более долговечные

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от 4 до 8 лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту - до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет). При этом предусматривается соблюдение требований технических регламентов в части нормативных расчетных нагрузок и изменение нормативов денежных затрат на ремонт и содержание таких автомобильных дорог. Это позволит оптимизировать на 5% нормативы денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что переход на увеличенные межремонтные сроки обусловлен изменением объема и состава работ по восстановлению слоев "дорожной одежды", выполняемых в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги.

Изменение нормативов обусловлено тем, что при капитальном ремонте производится усиление существующих конструкций "дорожных одежд", замена их на более долговечные, в том числе с использованием современных материалов и технологий, что в целом позволяет обеспечить сохранность основных потребительских качеств автодороги в течение 24 лет.

"Подписанным постановлением установлены новые базовые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения в ценах 2016 года. Эти нормативы используются при бюджетном планировании", - отмечается в пояснительной записке к документу. Предполагается, что расчетный экономический эффект от реализации стратегии финансирования по скорректированным нормативам составит 15 млрд рублей в год.

Принятые решения позволят обеспечить поэтапное решение задачи приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог по требуемой нагрузке при соблюдении увеличенных межремонтных сроков.

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