Акции АФК "Система" растут почти на 10% на фоне заявлений главы "Роснефти"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи выросли на 9,2%, до 13,6 руб. за бумагу, на фоне возможного мирового соглашения по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее на полях ПМЭФ, глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил возможность заключения мирового соглашения по иску к АФК "Система" на 170,6 млрд руб.