Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $49

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,3% и составила $48,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 10 мая 2017 года.
Ранее цены на нефть опустились ниже психологической отметки в $50 за баррель. На этом фоне продолжилось ослабление рубля. Так, по состоянию на 13:31 мск курс доллара вырос на 37 копеек, до 56,75 рубля, курс евро - на 45 копеек, до 63,67 рубля.