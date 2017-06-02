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Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции

Экономика и бизнес
2 июня, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Сервис обвиняется в распространении информации, вводящей в заблуждение по поводу стоимости услуг компании

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московское УФАС возбудила дело в отношении Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ГетТакси Рус" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Дело в отношении агрегатора такси возбуждено вследствие неисполнения предупреждения ведомства об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, ведомство усматривает в действиях ООО "ГетТакси Рус" признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании. Так, на "гребешках", расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: "Gett Taxi от 50 рублей". Вместе с тем по итогам проведенной проверки ведомством установлено, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей, что подтверждается информацией из раздела "Тарифы" на сайте gett.com. В частности, тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту.

"Ранее ведомство выдало агрегатору такси предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна была перестать распространять информацию "Gett Taxi от 50 рублей" на легковых такси и любыми другими способами, - отметили в Московском УФАС.

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