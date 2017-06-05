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Миссия МВФ начала работу в Белоруссии

Экономика и бизнес
5 июня, 10:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июня. /ТАСС

До 12 июня экономисты МВФ намерены обсудить с представителями Нацбанка монетарную политику, провести встречи с представителями Минфина и Минэкономики и обсудить с экспертами ситуацию в госсекеторе

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МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Питера Долмана начала в понедельник работу в Белоруссии. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Минске.

"Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Белоруссии и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV устава фонда, которая ожидается в октябре", - отметили в представительстве.

В течение недели (до 12 июня) экономисты МВФ планируют встретиться с представителями Нацбанка и обсудить с ними монетарную политику властей. Кроме этого, в программе пребывания миссии МВФ в республике предусмотрены встречи с представителями Минфина и Минэкономики, в ходе которых эксперты фонда планируют обсудить ситуацию в госсекторе.

Также запланированы встречи экспертов МВФ с представителями министерств жилищно-коммунального хозяйства, антимонопольного регулирования и торговли, а также с крупнейшими белорусскими банками.

Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на $3 млрд в рамках расширенного финансирования под 2,28% на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям.

Тем не менее есть проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике. В частности, обсуждается повышение тарифов в сферах ЖКХ и общественного транспорта, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий, ликвидация перекрестного субсидирования.

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