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Авиакомпания Qatar Airways приостановит полеты в Саудовскую Аравию

Экономика и бизнес
5 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за "поддержки эмиратом терроризма"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways приостановит все полеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за "поддержки эмиратом терроризма". ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai  и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника.

 

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