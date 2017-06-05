Авиакомпания Qatar Airways приостановит полеты в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways приостановит все полеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за "поддержки эмиратом терроризма". ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. Три эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника.