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Источник: РФ пока не видит рисков для сделки с ОПЕК из-за скандала вокруг Катара

Экономика и бизнес
5 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ситуация будет обсуждаться мониторинговым комитетом, сообщил источник, близкий к Минэнерго РФ

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© EPA/MOHAMED MESSARA

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия пока не видит угроз для выполнения соглашений в рамках сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти из-за разрыва арабскими странами дипломатических отношений с Катаром, сообщил ТАСС источник, близкий к Минэнерго.

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"Говорить, что это угроза - рано. У Ирана и саудитов давно разорваны отношения, а сделку обе страны выполняют. Обсудим ситуацию на мониторинговом комитете", - сказал собеседник агентства.

Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой "из-за поддержки эмиратом терроризма". Позднее к ним присоединились Йемен и Ливия. Кроме того, базирующаяся в Абу-Даби эмиратская авиакомпания Etihad Airways объявила о приостановке авиасообщения с Катаром, начиная со вторника.

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2017 г. сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей (относительно уровня октября 2016 г.). Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.

На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 г. Квоты стран остаются прежними.

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