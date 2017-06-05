Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлением

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" - российский дилер Yamaha - отзывает в России 394 мотоцикла Yamaha моделей MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850), реализованных с февраля 2014 г. по март 2017 г. Об этом сообщило в понедельник Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва мотоциклов Yamaha является вероятность того, что при производстве стойки крепления руля был не соблюден процесс нанесения краски на поверхность стойки. Дополнительно не был нанесен резьбовой фиксатор на часть шпильки, которая вкручивается в стойку крепления руля. В процессе эксплуатации, под действием нагрузок, слой краски на нижней поверхности стойки крепления руля может стереться и вызвать ослабление затяжки соединения. В этом случае, шпилька стойки руля может отвернуться от вибрации, и в момент движения, вызвать потерю управления", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях будет произведена замена стоек крепления руля.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.