Медведев подписал план реализации основ госполитики регионального развития до 2025 года

ГОРКИ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план реализации основ государственной политики регионального развития страны на период до 2025 года.

"Мы не раз говорили, что успех нашей страны складывается из успехов регионов, отдельных территорий нашей страны. По сути это как раз план практического исполнения этой идеи. Документ содержит мероприятия, которые должны обеспечить пространственное развитие экономики и социальной сферы с точки зрения инфраструктуры, дополнительные стимулы для привлечения частных инвестиций в регионы и муниципалитеты", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава правительства, при выполнении плана будут учтены географическое положение регионов, научно- технический и ресурсный потенциал территорий.

"Ну, и естественно должен проводиться в жизнь и дифференцированный по регионам подход к их реализации", - сказал Медведев.

Мероприятия по реализации плана

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, утвержденный план содержит более тридцати взаимоувязанных мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность социально- экономического развития территорий, сокращение различий в уровне развития экономик субъектов Федерации, а также материального благосостояния людей. При этом будет делаться акцент на наращивании в регионах собственного экономического потенциала.

"Сегодня уровень дифференциации огромен", - сказал Козак. В частности, по его словам, уровень среднедушевых доходов населения между регионами различается в 5,5 раза, а объем внебюджетных инвестиций в расчете на душу населения различается в 133 раза.

Как отметил вице-премьер, в рамках плана предусмотрена разработка стратегии пространственного развития страны до 2025 года, которая предполагает проведение анализа размещения производственных сил и определение перспективного места каждого субъекта Федерации в межрегиональном разделении труда. Должны быть определены направления развития федеральной инфраструктуры, меры по снятию ограничений для развития бизнеса в соответствии с теми специализациями регионов, которые будут определены в стратегии.

По словам Козака, документ предусматривает увеличение роли естественных монополий в развитии регионов. Он также отметил, что аспекты развития регионов должны быть учтены в инвестиционных программах таких компаний.

Вице-премьер сообщил, что предусмотрены меры по стимулированию региональных и муниципальных властей по наращиванию собственного экономического потенциала в территориях. "Три механизма, которые обеспечивают, которые создают такие стимулы - это предоставление малообеспеченным субъектам Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности под обязательства субъектов Федерации по наращиванию собственного налогового потенциала, по созданию рабочих мест, по привлечению инвестиций. Второе - совершенствование механизмов оценки эффективности деятельности государственной власти субъектов Федерации и на этом основании распределение грантов, которые мы увеличили в этом году с 5 до 20 млрд рублей", - сказал он.

Как отметил Козак, третий инструмент предусматривает, что с 2018 года весь прирост по налогу на прибыль должен оставаться в распоряжении той территории, которая его обеспечила.