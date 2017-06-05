Суд привлек РЖД и "Трансконтейнер" в качестве третьих лиц по делу ФАС против ВСК

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о привлечении РЖД и "Трансконтейнера" в качестве третьих лиц к рассмотрению дела в отношении ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входят в группу Global Ports), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает возможным удовлетворить ходатайство ФАС России и привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, РЖД и "Трансконтейнер", - заявил судья в ходе рассмотрения иска ВСК о признании незаконным решения ФАС, которая ранее предписала компании выплатить в федеральный бюджет доход, полученный в результате монополистической деятельности.