Профильный комитет рекомендовал Госдуме переназначить Набиуллину главой ЦБ

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента назначить Эльвиру Набиуллину главой ЦБ на следующий срок.
В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление о продлении полномочий Набиуллиной, назначенной на пост главы ЦБ в 2013 году, на следующий срок.
Комитет также рекомендовал нижней палате парламента принять к сведению годовой отчет ЦБ за 2016 год. Вопросы о назначении Набиуллиной и отчете ЦБ за 2016 год будут рассмотрены Госдумой на пленарном заседании 9 июня.