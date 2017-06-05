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Профильный комитет рекомендовал Госдуме переназначить Набиуллину главой ЦБ

Экономика и бизнес
5 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Вопрос о ее назначении будет рассматриваться на пленарном заседании 9 июня

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента назначить Эльвиру Набиуллину главой ЦБ на следующий срок.

В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление о продлении полномочий Набиуллиной, назначенной на пост главы ЦБ в 2013 году, на следующий срок.

Комитет также рекомендовал нижней палате парламента принять к сведению годовой отчет ЦБ за 2016 год. Вопросы о назначении Набиуллиной и отчете ЦБ за 2016 год будут рассмотрены Госдумой на пленарном заседании 9 июня.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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