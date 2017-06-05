Новый завод Mercedes в Подмосковье выпустит первые машины в первом полугодии 2019 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые автомобили с нового завода Mercedes в Подмосковье сойдут с конвейера в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Они выходят летом на площадку в индустриальном парке "Есипово". Это недалеко от города Химки, между Химками и Солнечногорском. В первом полугодии 2019 года Mercedes планирует выпустить первые машины: четыре модели сейчас намечены, поэтому очень надеемся, что эта программа будет реализована", - сказал глава области.

Он добавил, что под потребности этого завода в регионе будет адаптирована программа обучения профессионального училища. "Потому что ребята должны быть на "ты" с робототехникой, и думаю, что здесь тоже будет все на должном уровне", - пояснил губернатор.

В мае Воробьев сообщал, что строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест. Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Завод, запуск которого запланирован через два года, будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово.