Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый завод Mercedes в Подмосковье выпустит первые машины в первом полугодии 2019 года

Экономика и бизнес
5 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Строительство завода в регионе создаст 1,5 тыс. новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые автомобили с нового завода Mercedes в Подмосковье сойдут с конвейера в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Они выходят летом на площадку в индустриальном парке "Есипово". Это недалеко от города Химки, между Химками и Солнечногорском. В первом полугодии 2019 года Mercedes планирует выпустить первые машины: четыре модели сейчас намечены, поэтому очень надеемся, что эта программа будет реализована", - сказал глава области.

Он добавил, что под потребности этого завода в регионе будет адаптирована программа обучения профессионального училища. "Потому что ребята должны быть на "ты" с робототехникой, и думаю, что здесь тоже будет все на должном уровне", - пояснил губернатор.

В мае Воробьев сообщал, что строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест. Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Завод, запуск которого запланирован через два года, будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
2
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
3
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
4
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
5
Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб.
6
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама