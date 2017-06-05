Источник: Sberbank CIB оценивает "Полюс" в рамках SPO в $10,8-13,1 млрд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инвестбанк Sberbank CIB, один из организаторов SPO компании "Полюс", оценивает стоимость компании в $10,8-13,1 млрд, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки к размещению.

"Оценка подготовлена аналитиками банка: $10,8-13,1 млрд. Текущая стоимость компании - $10 млрд", - сообщил он.

По оценке другого организатора SPO - "ВТБ Капитала", компания стоит $10,1-13,1 млрд, это следует из отчета инвестбанка, который есть в распоряжении ТАСС.