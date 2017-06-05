Иностранцы смогут попасть на Дальний Восток по электронной визе с 1 августа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила оформления электронных виз и въезда по ним в Россию граждан иностранных государств, представленные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. Как и планировалось ранее, оформить электронную визу станет возможным с 1 августа, сообщила пресс-служба министерства.

"Сейчас утверждены правила получения электронной визы. Подобного механизма в России не существовало. Впервые он вводится на Дальнем Востоке", - процитировала пресс-служба главу ведомства Александра Галушку.

Он подчеркнул, что "получить такую визу смогут жители 18 стран, соответствующее распоряжение правительства подписано, в том числе Китая, Японии, Индии, Сингапура, просто заполнив анкету на сайте МИДа, получив ответ в течение четырех дней, взяв загранпаспорт, купив билет во Владивосток. Для начала они смогут прилететь к нам в наш Приморский край на срок до восьми дней".

В сообщении при этом отмечается, что сам механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно, начиная с 1 августа 2017 года, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами.

Перечень государств, граждане которых при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток могут оформлять визы в форме электронного документа, утвержден в апреле 2017 года. В перечень включены 18 государств: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.