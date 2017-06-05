Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иностранцы смогут попасть на Дальний Восток по электронной визе с 1 августа

Экономика и бизнес
5 июня, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Получить такую визу смогут жители 18 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила оформления электронных виз и въезда по ним в Россию граждан иностранных государств, представленные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. Как и планировалось ранее, оформить электронную визу станет возможным с 1 августа, сообщила пресс-служба министерства.

"Сейчас утверждены правила получения электронной визы. Подобного механизма в России не существовало. Впервые он вводится на Дальнем Востоке", - процитировала пресс-служба главу ведомства Александра Галушку.

Он подчеркнул, что "получить такую визу смогут жители 18 стран, соответствующее распоряжение правительства подписано, в том числе Китая, Японии, Индии, Сингапура, просто заполнив анкету на сайте МИДа, получив ответ в течение четырех дней, взяв загранпаспорт, купив билет во Владивосток. Для начала они смогут прилететь к нам в наш Приморский край на срок до восьми дней".

В сообщении при этом отмечается, что сам механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно, начиная с 1 августа 2017 года, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами.

Перечень государств, граждане которых при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток могут оформлять визы в форме электронного документа, утвержден в апреле 2017 года. В перечень включены 18 государств: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
4
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
7
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Темы дня
Загрузка...
Реклама