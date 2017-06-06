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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,64 руб.

Экономика и бизнес
6 июня, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Евро вырос до 63,84 руб

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 56,64 рубля.

Курс евро поднялся на 14 коп., составив 63,84 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,03% и составил 1878,3 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,01%, до 1044,43 пункта.

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