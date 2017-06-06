Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,64 руб.

Предотвративший строительство цементного завода в Словении получил экологическую премиюСоциальная ответственность 6 июня, 11:06
Косачев рассказал о цели создания комиссии Совфеда против вмешательства в дела РФПолитика 6 июня, 11:06
Арктические спасатели помогают лодкам и танкерам и хотят победить тишину в мореОбщество 6 июня, 11:00
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФМеждународная панорама 6 июня, 10:57
Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмыСпорт 6 июня, 10:54
Жители включенных в проект реновации домов освобождаются от взносов на капремонтОбщество 6 июня, 10:53
Матч КХЛ на открытом воздухе "Йокерит" - СКА пройдет 2 декабряСпорт 6 июня, 10:48
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновацииОбщество 6 июня, 10:47
CRRC разработала проект смарт-автобуса - альтернативу метроТранспорт 6 июня, 10:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 56,64 рубля.
Курс евро поднялся на 14 коп., составив 63,84 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,03% и составил 1878,3 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,01%, до 1044,43 пункта.