Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,64 руб.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 56,64 рубля.

Курс евро поднялся на 14 коп., составив 63,84 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,03% и составил 1878,3 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,01%, до 1044,43 пункта.