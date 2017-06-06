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FT: Туск выступил за ужесточение подхода ЕС к строительству "Северного потока-2"

Экономика и бизнес
6 июня, 10:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июня. /ТАСС

Глава ЕС указал, что "Северный поток-2" позволит России закрыть транзитный маршрут через Украину

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Глава Европейского совета Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск

© EPA/OLIVIER HOSLE

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск считает необходимым максимальное ужесточение подхода Евросоюза к сооружению газопровода "Северный поток-2", появление которого противоречит, по его словам, интересам ЕС. Подобное мнение он высказал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в письме, с которым удалось ознакомиться британской газете Financial Times.

Данный проект "противоречит цели, которую мы поставили перед энергетическим союзом", приводит во вторник издание слова Туска. "Это сделает нас более зависимыми от российских поставок", - утверждает глава Евросовета. "Кроме того, это укрепит позиции "Газпрома" как доминирующего поставщика газа ЕС, - говорится в послании. - Короче говоря, это не будет служить высшим европейским интересам". "Северный поток-2" позволит (России) закрыть транзитный маршрут через Украину", поставив наших партнеров в зависимость от РФ, указывает Туск.

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Еврокомиссия, как явствует из его письма, должна быть максимально взыскательной в этом отношении. Глава Евросовета призвал Юнкера потребовать, чтобы "все правила, а также политические цели (ЕС) были полностью учтены применительно к данному проекту".

Как напоминает газета, Дания, через территориальные воды которой должен пройти газопровод, разрабатывает законопроект, предполагающий, что при оценке возможности сооружения подобных проектов, как "Северный поток-2", следовало бы принимать во внимание внешнеполитические аспекты и проблемы безопасности.

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

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