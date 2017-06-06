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АФК "Система" просит суд о привлечении Росимущества к делу о споре с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
6 июня, 12:41 UTC+3

По словам представителя "Системы", ведомство подлежит к привлечению к делу в качестве третьего лица на стороне ответчика

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. АФК "Система" просит суд о привлечении Росимущества к делу о споре с "Роснефтью", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мы полагаем, что данный государственный орган подлежит к привлечению к делу в качестве третьего лица на стороне ответчика", - сказал представитель "Системы".

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