МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. АФК "Система" просит суд о привлечении Росимущества к делу о споре с "Роснефтью", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мы полагаем, что данный государственный орган подлежит к привлечению к делу в качестве третьего лица на стороне ответчика", - сказал представитель "Системы".