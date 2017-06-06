Ставки по ипотеке в РФ достигли минимального значения за последние пять лет

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в апреле 2017 г. достигла минимального значения за последние пять лет и составила 11,45%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
"Кредитные организации в течение первых четырех месяцев этого года предоставили заемщикам 260 тыс. ИЖК на сумму 470,8 млрд руб. Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 до 1,81 млн руб. способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении ЦБ.
Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 1 мая 2017 г. достигла 4,608 трлн руб. за счет кредитов в рублях. Задолженность по ИЖК в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилась в два раза в абсолютном и в относительном выражении и составила 56,3 млн руб., или 1,2% портфеля ИЖК.