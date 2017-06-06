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ЦБ может повысить прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год

Экономика и бизнес
6 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отметила, что экономика России три квартала подряд показывала рост

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Экономика РФ восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России, в связи с чем прогноз ЦБ по росту ВВП по итогам 2017 года может быть повышен. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Юдаева напомнила, что уже три квартала подряд экономика РФ показывала квартальный рост.

"Должна сказать, что экономика восстанавливается тоже несколько быстрее, чем мы изначально ожидали. Растут инвестиции... Наш предыдущий прогноз по экономическому росту был от 1% до 1,5%. Пока то, что мы наблюдаем, более или менее соответствует прогнозу, но скорее находится на верхней границе, может даже чуть выше верхней границы. Поэтому мы сейчас будем обсуждать, не стоит ли нам повысить прогноз", - сказала Юдаева.

Она подчеркнул, что видение ЦБ не отличается от видения Минэкономразвития, при этом некоторые оценки более консервативны.

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ закладывает рост ВВП по итогам 2017 года в 2%.

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