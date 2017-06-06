Финансовая грамотность российских подростков превысила средний уровень по ОЭСР

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уровень финансовой грамотности 15-летних российских школьников в 2015 году превысил средний международный уровень (среди 10 стран и экономик ОЭСР). Результаты соответствующего исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в рамках проекта Минфина по финграмотности были представлены на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Россия улучшила свои позиции в рейтинге по сравнению с 2012 годом, переместившись с 10 на 4 место. Лучший результат показал Китай (4 провинции), на 2 и 3 месте - Бельгия и Канада. Россия опередила Нидерланды, Австралию, США, Польшу, Италию, Испанию, Литву, Словацкую республику, Чили, Перу и Бразилию, говорится в материалах Минфина об исследовании.

Лучше всего российские школьники справились с заданиями по теме "Риски и вознаграждения", которая предполагает оценку путей управления финансами с учетом представления о потенциальной прибыли и убытках (60% выполнения). Наиболее трудными (40% выполнения) оказались задания по теме "Деньги и операции с ними" (безопасность при онлайн-покупках, проблемы инвестирования, налоги, анализ банковских выписок).

"Так, на относительно простой прямой вопрос, касающийся установления процента по вкладам, ответили успешно около 50% учащихся. А более сложное задание, требовавшее проанализировать тенденцию изменения покупательной способности определенной суммы, размещенной в банке под определенный процент годовых при известной величине ежегодной инфляции, выполнили правильно чуть более 25% учащихся", - говорится в материалах.

10,5% российских школьников достигли высшего, пятого уровня финграмотности - они могут анализировать сложные финансовые продукты и решать нестандартные финансовые вопросы (в 2012 году таких было 4,3%). 10,9% не достигли порогового уровня финграмотности - они способны распознать разницу между желаниями и потребностями, знают только самые частые продукты и термины (в 2012 году таких было 16,7%).

В исследовании уровня финансовой грамотности принимали участие 48 тыс. подростков из 15 стран, из них 6036 - в России, в 210 образовательных учреждениях из 42 регионов.

Вечная финграмотность

Результаты исследования будут учитываться в дальнейшем планировании работы по финансовому образованию, заявил на пресс-конференции замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Мы прямо связываем такой результат с хорошей выборкой, которая произведена нашими исследователями, впервые исследование проводилось в 42 регионах РФ. Очень важно, что у нас есть ориентиры не только по трем столицам и южным городам, в которых традиционно высокий уровень образования, но и широкий охват, который обеспечил высокую репрезентативность и достоверность результатов", - сказал он. Это следствие того, что к программе подключилось большое число специалистов из вузов - Высшей школы экономики, Финансового университета при правительстве РФ, экономического факультета МГУ и др., считает Сторчак.

"Важно, что удалось создать сеть федеральных и региональных методологических центров (по финграмотности) для всех уровней системы образования", - подчеркнул он. Эти центры не должны завершать работу по окончании проекта Минфина - проект должен существовать на постоянной основе, считает профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон.

"Этот проект должен существовать всегда, на вечной основе, потому что появляются новые дети. И второй момент - наши законодатели обладают колоссальной креативностью, и те учебники, которые были написаны в рамках тех норм, которые есть, они устаревают, появляются новые законы", - сказал он.

Для повышения финансовой грамотности Минфин РФ совместно с Всемирным банком с 2012 года реализуют проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования", в рамках которого в 15 регионах России школьных преподавателей готовят к преподаванию ученикам основ финансовой грамотности в специально созданных методических центрах.