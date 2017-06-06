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Титов: оказавшимся под арестом предпринимателям необходим залоговый фонд

Экономика и бизнес
6 июня, 18:04 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июня. /ТАСС

При содержании бизнесмена под стражей в 60% случаев его бизнес закрывается, объяснил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Залоговый фонд для помощи предпринимателям, оказавшимся под арестом, планируется создать в России. Об этом сообщил журналистам во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы сейчас прорабатываем, как он будет действовать. Содержание под стражей для бизнесменов критично. В 60% случаев их бизнес закрывается", - отметил Титов, добавив, что в этой связи необходимо вводить залоговую систему.

"Но даже если это произойдет, у многих предпринимателей деньги находятся в обороте, и найти суммы для внесения залога очень трудно. Для этого и нужен залоговый фонд", - отметил Титов.

Как фонд будет функционировать и кем контролироваться, Титов не уточнил. "Пока рано говорить об этом, мы сейчас прорабатываем эти моменты, должна быть выработанная технология. Также сейчас определяется и то, за счет каких источников он будет финансироваться. Конечно, в первую очередь, это коллективная взаимовыручка, но, возможно, и банки присоединятся. Мы считаем, что банки заинтересованы в том, чтобы сохранять своих клиентов", - добавил омбудсмен.

По его словам, предприниматели должны сами выбрать доверенное лицо, которое будет заниматься распределением вверенных средств.

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Титов, Борис Юрьевич
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