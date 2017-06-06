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Комитет Госдумы поддержал освобождение от НДС лизинга жизненно необходимых медизделий

Экономика и бизнес
6 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Принятие документа необходимо, чтобы выравнить условия обложения НДС операции по передаче указанных изделий в лизинг и по их реализации

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект об освобождении НДС лизинга жизненно необходимых медицинских изделий.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу РФ, от обложения НДС освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утвержденному правительством РФ. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в общеустановленном порядке.

Документ инициирован правительством в рамках исполнения плана мероприятий "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере". Принятие законопроекта необходимо для выравнивания условий обложения НДС операций по передаче указанных изделий в лизинг и по их реализации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документа освобождение от НДС коснется услуг по передаче важнейших и жизненно важных медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

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