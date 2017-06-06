ФАС: Россия теряет конкурентные рынки из-за большого количества госпредприятий

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Конкуренция на многих товарных рынках не развивается из-за высокого уровня государственного участия в экономике, создания большого количества государственных (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП). Об этом заявил на совещании в Ульяновске заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.

"Во многих сферах создание государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий приводит к тому, что вполне конкурентные рынки становятся монопольными. Мы проанализировали структуры: у нас в стране больше 20 тыс. ГУПов и МУПов, причем около 10 тыс. создано за последние три года", - сказал он.

Пузыревский добавил, что эта тенденция приводит к потере большого количества конкурентных рынков, особенно в региональном разрезе. "Еще большие вопросы вызывает, когда ГУПы и МУПы занимаются такой деятельностью, как сдача имущества в аренду", - подчеркнул он. По словам Пузыревского, на сегодняшний день порядка 60-70% экономики предоставляется государственным сектором.

"ФАС на сегодняшний день подготовлен Национальный план развития конкуренции, который направлен на попытку устранения тех негативных тенденций, которые существуют в экономике. В первую очередь это сокращение государственного участия в тех сферах, где конкуренция потенциально возможна или существует", - уточнил замруководителя ФАС. Он также считает, что важно сохранить конкурентные рынки и тем самым дать возможность их дальнейшей реализации, и через определенный период они свой эффект дадут в первую очередь в качественном товаре, во вторую - в низкой цене.

Пузыревский добавил, что еще одним направлением, которое также предусмотрено в рамках национального плана, является эффективная тарифная политика. По словам замруководителя ФАС, до сих пор нет четкого понимания единых принципов тарифного регулирования.

"С точки зрения долгосрочных перспектив, это влияет на бизнес и на понимание формирования тарифов для граждан. В этом отношении сейчас ФАС готовит проект ФЗ "О государственном регулировании цен" с тем, чтобы обеспечить единые принципы формирования тарифов", - сказал он. Пузыревский уточнил, что необходимо сделать тарифы прозрачными, понятными, и "устойчивыми, долгосрочными, с точки зрения регулирования".