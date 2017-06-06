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"Росгосстрах" получит от акционера 30 млрд руб. из-за убытков в ОСАГО

Экономика и бизнес
6 июня, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

При этом безвозмездный вклад не увеличивает уставный капитал и не изменяет номинальную стоимость акций

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Страховые полисы ОСАГО нового образца в офисе компании "Росгосстрах"

Страховые полисы ОСАГО нового образца в офисе компании "Росгосстрах"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ООО "РГС холдинг" (владеет 31,7% "Росгосстраха" ) безвозмездно вложит в имущество страховщика 30 млрд руб., деньги привлекаются в связи с высокой убыточностью ОСАГО, следует из материалов к годовому собранию акционеров компании, которое пройдет 27 июня.

"В связи прогнозом по высокой убыточностью в сегменте ОСАГО, в целях пополнения собственного капитала ПАО СК "Росгосстрах" на конец 2016 года, совет директоров счел целесообразным привлечь безвозмездную помощь акционера в виде вклада в денежной форме. Договор о безвозмездном вкладе в имущество общества был заключен в целях увеличения чистых активов общества", - отмечается в материалах компании.

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Сделка была предварительно одобрена советом директоров. Согласно договору о безвозмездном вкладе, его должны были внести до 31 марта. ТАСС ожидает комментариев "Росгосстраха", были ли уже получены деньги.

Собранию акционеров предстоит принять решение об одобрении сделки с заинтересованностью, так как в органы управления "РГС холдинга" входит "полнородный брат" президента "Росгосстраха" Данила Хачатурова, указывает компания (бенефициаром "РГС холдинга" считается Сергей Хачатуров - прим. ред.).

Безвозмездный вклад не увеличивает уставный капитал и не изменяет номинальную стоимость акций.

Убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раза по сравнению с 2015 годом - до 33,3 млрд рублей. В конце 2016 года появилась информация о планируемом объединении группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие". Сообщалось, что основной владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче "Открытию" контроля над страховой компанией "Росгосстрах", РГС Банком и НПФ РГС в обмен на миноритарную долю в "Открытии"; компании "Росгосстрах-Жизнь" и "РГС-медицина" в сделку не войдут.

Однако 1 июня первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев (ВТБ является акционером и "Открытия", и "Росгосстраха") сообщил журналистам, что структура сделки, скорее всего, будет изменена, не уточнив деталей.

Помимо "РГС холдинга", в состав акционеров "Росгосстраха" входят ООО "Управление сбережениями" (8,29%, занимается доверительным управлением средствами НПФ РГС) и банк "ФК Открытие" (19,81%), следует из отчета компании за первый квартал 2017 года. 15,4% акций "Росгосстрах" заложил "Открытию" в рамках сделки репо, сообщал ранее страховщик. При этом доля "РГС Холдинга" снизилась с 47,1% до 31,7% (по сравнению с отчетом на конец четвертого квартала 2016 года).

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