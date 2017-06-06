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Число созданных в ЮФО в 2016 г. предприятий сократилось на 26% по сравнению с 2015 г.

Экономика и бизнес
6 июня, 20:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июня. /ТАСС

Эту проблему связывают в первую очередь с укрупнением бизнеса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Число новых предприятий, зарегистрированных в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2016 году, сократилось на 5 тыс., или 26% по сравнению с 2015 годом.

Об этом во вторник во время заседания совета уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба.

"По данным за последний год, с 1 января 2016 по 1 января 2017 года число новых предприятий в ЮФО сократилось на 26%, на 5 тыс. новых предприятий меньше, чем за год до этого. Сейчас их численность составляет около 14 тыс., или 8% от всех новых предприятий страны", - отметил Гурба.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с журналистами подтвердил, что отрицательная динамика в этом аспекте на юге России действительно есть.

"Проблема такая есть, но мы это связываем в первую очередь с укрупнением бизнеса, с оптимизацией. Скорее всего, мы говорим о сокращении предприятий малого бизнеса. <…> Но хочу отметить, что кризис мы пока еще ощущаем. Особенно ощущают его те, кто работает на внутреннем рынке - высокие ставки по кредитам, проблемы кадастровой стоимости, тарифы", - отметил Титов.

Омбудсмен добавил, что все перечисленные факторы "делают экономику многих предприятий неэффективной". По его словам, несмотря на отрицательную динамику в ЮФО, общее число созданных за прошлый год предприятий в России растет. "Динамика на федеральном уровне положительная, почему в ЮФО не так, будем выяснять", - отметил Титов.

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Титов, Борис Юрьевич
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