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FT: дипскандал приведет к увеличению стоимости поставок углеводородов из Катара

Экономика и бизнес
6 июня, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По данным газеты, катарские танкеры, перевозящие нефть и СПГ в Азию и Европу, теперь не смогут, покидая Персидский залив, заходить для дозаправки в порты ОАЭ

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Катар, крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа (СПГ), сталкивается со сложностями в поставках углеводородов из-за разрыва дипотношений с рядом стран Ближнего Востока. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT). 

По ее данным, катарские танкеры, перевозящие нефть и СПГ в Азию и Европу, теперь не смогут, покидая Персидский залив, заходить для дозаправки в порты ОАЭ, в частности в крупнейший в регионе порт Эль-Фуджайры (одного из эмиратов ОАЭ).

Доха вынуждена спешно заключать сделки по дозаправке с портами Гибралтара и Сингапура, что увеличит стоимость экспорта нефти и газа и приведет к затягиванию сроков поставок, отмечает FT.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств.

Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

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